Alanya'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kız çocuğu çok sayıda hap içtikten sonra fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kız çocuğu, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içmesi sonucu fenalaşan kız çocuğu, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya'da yaşayan S.S. (14) isimli kız çocuğu çok sayıda hap içti. Kızı fenalaşması üzerine ailesi Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. S.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. S.S. tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA