Alanya'da hap içen kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içmesi sonucu fenalaşan kız çocuğu, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da yaşayan S.S. (14) isimli kız çocuğu çok sayıda hap içti. Kızı fenalaşması üzerine ailesi Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. S.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. S.S. tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA