Alanya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde gerçekleşen beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.M.Y. isimli şahıs Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisiklet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalandı.

Şüpheli Ö.M.Y., "elektrikli bisiklet hırsızlığı", "motosiklet hırsızlığı" ve "buluntu eşya üzerinde tasarruf" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA