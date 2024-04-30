ALTSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Müşterek Komiteler Toplantısı Gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve yılda iki kez gerçekleştirilen Müşterek Komiteler Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ara elaman ve kalifiye personel sorunu üzerine çözüm arayışı konusu ele alındı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Nisan ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Nisan ayı faaliyetlerimiz ile ilgili meclis üyelerimizi bilgilendirip, görüş ve önerilerini aldık" dedi.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, komite üyelerine Meslek Liseleri ve MESEM - MESEP Programı ile ilgili bilgiler aktarıp, gelen soruları yanıtladı. Sektörlere ara elaman yetiştirme, kalifiye personel gibi konular üzerine gerçekleştirilen toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz'a, meclis ve komite üyelerimiz ile lise müdürlerimize toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Kurumlarımız ile üyelerimiz arasında köprü olmaya, üyelerimizin talep ve önerilerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise toplantıda meslek liseleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Yılmaz, meslek lisesi seçmenin önemine değinerek, toplantıya kendilerini davet eden ALTSO Başkanı Eray Erdem'e teşekkür etti.

ALTSO meclis üyeleri ile komite üyelerinin yer aldığı Müşterek Komiteler Toplantısı'na; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Kutluca ve Alanya'da bulunan meslek liselerinin müdürleri de katıldı. - ANTALYA