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Alanya'da dört aracın karıştığı trafik kazası

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Antalya'nın Alanya ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya Çevreyolu Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AID 399 plakalı araç, 07 AJN 199 plakalı servis minibüsü, 35 SBM 77 plakalı Toyota marka otomobil ve 06 BIB 831 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza bölgesine polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda yaralı olmazken, polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre tıkanan şeridi tekrar trafiğe açtı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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