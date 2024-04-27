Alanya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Alanya ilçesinde gerçekleşen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, çalıntı bir bisiklet ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karşıtı değerlendirilen Ö.M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.M.Y, Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisiklet ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.