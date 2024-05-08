Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edildi
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 791 araç kontrol edilirken, 191 araca cezai işlem uygulandı. 22 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı. - ANTALYA