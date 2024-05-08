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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 22 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 791 araç kontrol edilirken, 191 araca cezai işlem uygulandı. 22 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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