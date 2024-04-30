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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 883 araç kontrol edildi ve 113 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 883 araç kontrol edilirken, 113 araca cezai işlem uygulandı. 8 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya trafik Alanya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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