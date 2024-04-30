Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 883 araç kontrol edildi ve 113 araca cezai işlem uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 8 araç trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 883 araç kontrol edilirken, 113 araca cezai işlem uygulandı. 8 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA