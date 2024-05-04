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Antalya'da halk otobüsünde ücret tartışması

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Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü ile emekli olduğunu söyleyen kadın yolcu arasında çıkan ücret tartışması güvenlik kamerasına yansıdı. Gerginlik diğer yolcuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü ile emekli olduğunu söyleyen kadın yolcu arasında çıkan ücret tartışması otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen şoför, "Ben parasında değilim. Kart basılıyor, in aşağı" diyerek elindeki kağıt paraları yere fırlattı. Gerginlik diğer yolcuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Olay, 2 Mayıs'ta Oba Mahallesi'nde bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü ile emekli olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın yolcu arasında ulaşım ücreti konusunda tartışma çıktı. Otobüse binen yaşlı kadının emekli kartının işlem yapmaması üzerine şoför para talep etti. Kadın emekli olduğunu söyleyince şoför, "Tamam teyze geç arkaya otur, teyzeme yer verin" dedi. Kadın arka tarafa doğru yürürken iddiaya göre haraket içerikli sözler söyledi. Bunun üzerine sinirlenenerek kadından aşağı inmesini isteyen şoför, "Ben şerefi senden öğrenmeyeceğim. Burada yüz tane insan para veriyor. Kartın çekmiyorsa para vereceksin. Şerefsiz demek ne demek. Her gün bedava otobüse biniyorsunuz. Terbiyesizlik yapma" diyerek elindeki kağıt paraları fırlatıp, "İn aşağı" dedi. Dakikalarca süren tartışma otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Tartışma anı araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerası ve aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüse bindikten sonra şoför ile yaşlı kadın yolcu arasında sözlü tartışmanın yaşandığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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