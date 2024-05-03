Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda bin 627 araç kontrol edildi ve 189 araca cezai işlem uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1-2 Nisan tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 627 araç kontrol edildi, 189 araca cezai işlem uygulandı. 9 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA