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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda bin 627 araç kontrol edildi ve 189 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 9 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1-2 Nisan tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 627 araç kontrol edildi, 189 araca cezai işlem uygulandı. 9 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Alanya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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