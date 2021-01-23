Ordu'da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Ordu'da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

23.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:44
Ordu'da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Ordu'da belediye ekipleri, kar yağışı sonrası yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'da belediye ekipleri, kar yağışı sonrası yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle ulaşımdaki olası aksaklıkların önlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki don ve buzlanma riskine karşı önlem aldı. Ekipler, yollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yüksek rakımlı ilçelerde kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kar dolayısıyla çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 19 ilçede kar nedeniyle kapanan yollarda etkin mücadele eden ekipler, kapalı mahalle ve ara yoları ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, şu ana kadar kapalı olan bütün mahalle yollarını ulaşıma açtıklarını belirtti.

Olası buzlanmaya karşı ise ekiplerin tuzlama çalışmalarına devam ettiğini aktaran Alp, "Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk durumunda Büyükşehir Belediyesinin 233 25 54 - 233 25 58 - 233 25 59 ve 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabilirler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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