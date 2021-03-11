OMV Petrom, Gürcistan'da enerji kaynaklarını araştıracak

Gürcistan hükümeti ile Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin Romanya kolu olan OMV Petrom arasında, Gürcistan'da petrol, gaz arama ve çıkarma konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Gürcistan hükümeti ile Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin Romanya kolu olan OMV Petrom arasında, Gürcistan'da petrol, gaz arama ve çıkarma konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık ile OMV Petrom arasında, Gürcistan'ın Karadeniz'deki kıta sahanlığında 25 yıllık süre ile enerji kaynaklarını araştırma ve çıkarma çalışmaları başlatılması ile ilgili anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen imza törenine Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile OMV Petrom'un Başkanı Christina Verchere katıldı.

Anlaşma, Gürcistan'ın Karadeniz kıta sahanlığındaki 5 bin 282 kilometrekarelik alanda jeolojik ve jeofizik verilerin toplanması, 25 yıllık bir süre içerisinde petrol ve gaz araması, çıkarılması ve işlenmesini içeriyor.

İmza töreni öncesi tarafları kabul eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, basına kapalı görüşmede, Gürcü tarafının OMV Petrom ile iş birliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili