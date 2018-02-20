Oka Hazırlık Toplantıları Sona Erdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yapılan On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Toplantıları tamamlandı.

Valiliklerin desteği ve yönlendirmesi, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonuyla her bölgede On Birinci Kalkınma Planı hakkında yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenen çalışma grubu toplantıları OKA'nın koordinasyonuyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde düzenlendi.

Türkiye'nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen özel ihtisas komisyonları ve istişare toplantılarının yanında; yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olmasının önem taşıdığı toplantılara dört ilde de farklı kesimlerinden vatandaşlar, gençler, kadınlar, kurum temsilcileri ve yöneticilerin katılımı sağlandı. Bu çerçevede toplantılar; Amasya'da 78, Çorum'da 77, Tokat'ta 175, Samsun'da ise 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantılarda yapılan oylamalar sonucunda öncelik alanları Amasya'da "Sağlık", "Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Turizm" olarak; Çorum'da "Demokrasi, Adalet, Güvenlik","Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Enerji" olarak; Tokat'ta "Demokrasi, Adalet, Güvenlik","Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Enerji" olarak; Samsun'da ise "Demokrasi, Adalet, Güvenlik","Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Eğitim", "İstihdam" ve "Gelir Dağılımı" olarak belirlendi. Bu öncelik alanları altında yer alan alt öncelikler tekrar oylamaya sunuldu. Belirlenen alt önceliklerin her biri için gruplar oluşturularak yuvarlak masa yöntemiyle katılımcıların tedbir önerileri alındı. OKA uzmanlarının moderatörlüğünde gruplardan çıkan fikirler öncelikle grup içinde tartışıldı. Daha sonra grubun üzerinde mutabık kaldığı ve öncelikli gördüğü 5 müdahale alanı belirlendi.

Gençlerin ve kadınların katılımıyla yapılan toplantılarda ise toplumun önemli bir kesimini oluşturan genç ve kadın nüfusun toplumsal hayata katılımı önündeki engeller tartışılarak, bunlara yönelik ortak akıl yoluyla çözüm önerileri üretildi. - SAMSUN