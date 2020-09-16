Nijerya'da silahlı çetelerin kampı yok edildi Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çete üyelerine düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kampı imha edildi.

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı çete üyelerine düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kampı imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Benue, Nasarawa ve Taraba eyaletleri arasındaki ormanlık alanda çete üyelerine karşı hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda çete üyelerinin kampının yok edildiğini, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Taraba eyaletindeki operasyonda ise çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan Enenche, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Enenche, operasyonlarda silahlı çetelere ait silah, araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA