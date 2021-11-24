Niğde'deki cinayetle ilgili gözaltına alınan kardeşler tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşler tutuklandı.

Gökay Kaplan'ın (48) Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen D.Ş. ve kardeşi A.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babaları İ.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gökay Kaplan, 15 Kasım'da Ata Sanayi Sitesi'nde husumetlisi D.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri, olayla ilgili D.Ş, kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş'yi Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte yakalamıştı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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