Niğde'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suç üstü yakalandı
15.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:52
Niğde'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Kula köyü Dere mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul