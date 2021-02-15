Niğde'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suç üstü yakalandı
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Niğde'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suç üstü yakalandı

15.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:52
Niğde'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suç üstü yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Kula köyü Dere mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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