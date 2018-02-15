New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 221,09 puan (yüzde 0,89) artışla 25.114,58 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,90 puan (yüzde 0,70) yükselişle 2.717,53 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 54,17 puan (yüzde 0,76) değer kazanarak 7.197,78 puandan işlem görmeye başladı.



Borsada volatilitenin azaldığına işaret eden analistler, piyasada dengenin oluşmaya başladığını belirtti. Geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşünü kaydeden endeksler, son 4 işlem gününü kazançlarla tamamlamıştı.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, dün tarihi ortalama seviyesi olan 20'nin altına inerken, bugünkü açılışta yüzde 8,6 düşüşle 17,61 seviyesine geriledi.