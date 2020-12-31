Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
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Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)

31.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:42

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nevşehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bekdik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)
Son dakika haber | Binada çıkan yangın hasara neden oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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