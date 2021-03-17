Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu

17.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:24
Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölü olarak sahile vurdu.

Antalya'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölü olarak sahile vurdu.

Finike ilçesinde Mendirek diye adlandırılan yerde bulunan deniz fenerinin kıyısına bu sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Mako cinsi köpek balığı ölüsü vurdu. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığının kıyıda olduğunu gören bir vatandaş, belediye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, öldüğü anlaşılan köpek balığını forklift yardımı ile kıyıya çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı görülen balığın balon balığı yediği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nesli tükenmek üzere olan köpek balığı ölüsü sahile vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:26:55. #1.14#
title