Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği
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Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği Bitlis Belediyesinin Nemrut Krater Gölü'ndeki temizlik, tiyatro ve canlı müzik etkinliğine 150 kadın katıldı.

Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği

BİTLİS - Bitlis Belediyesinin Nemrut Krater Gölü'ndeki temizlik, tiyatro ve canlı müzik etkinliğine 150 kadın katıldı.

Bitlis Belediyesi tarafından çevre bilincini aşılamaya yönelik Nemrut Krater Gölü'nün çevre temizliği ve düzeni, yabani hayvanların ve doğanın korunmasıyla ilgili etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında belediyenin çeşitli kurslarına katılan yaklaşık 150 kadın, ilk olarak çevre temizliği yaptı. Daha sonra belediye tarafından verilen ikramların ardından kadınlar canlı müzik eşliğinde halay çekip doyasıya eğlendi.

Ardından Nemrut Krater Gölü'ne getirilen seyyar sahne ile çevre temizliği ve düzeni, yabani hayvanların ve doğanın korunmasıyla ilgili belediyenin tiyatro ekibi tarafından bir gösterisi yapıldı.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, Bitlis Belediyesi olarak dünyanın ikinci büyük krater gölüne 150 kadınla beraber çevre bilincinin arttırılması ve yaban hayatın korunmasıyla ilgili bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Buraya getirdiğimiz kadınların birçoğu ilk defa Nemrut Krater Gölü'nü gördü. Bilinci arttırmak amacıyla çevre temizliği yaptık. Daha sonra tiyatro gösterimi ve mini bir konser düzenledik. Belediye bünyesinde açılan 40'a yakın el sanatları kursuna katılan kadınlarımız pandemiden dolayı evlerinden çıkamıyorlardı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla kadınlar da rahat bir nefes aldı. Bu etkinlikte bizlere sonsuz destek olan Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ederim" dedi.

Kübra Kınay ise Bitlisli olduğunu ve Nemrut Krater Gölü'ne ilk defa geldiğini söyleyerek, "Görülmesi gereken çok güzel bir yer. Bu yüzden buraya gelmek isteyenler hiç ertelemesinler" ifadelerini kullandı.

Mine Bakır da, uzun yıllardır Bitlis'te ikamet ettiğini dile getirerek, "Şehrimiz bilindiği üzere birçok tarihi güzelliğe sahip. Lakin biz bu güzellikleri görme fırsatını henüz yakalayamadık. Bugün belediye bünyesinde bir etkinlik düzenlendi. Bizlerde program kapsamında buraya geldik. Çevre temizliği yaptık. Ardından tiyatro ve müzik etkinliği yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği
Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği
Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği
Nemrut'ta tiyatro ve müzik etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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