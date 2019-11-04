NAZLI ILICAK CEZAEVİNDEN ÇIKTI
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAHakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
Görüntü Dökümü:-------Nazlı Ilıcak'ın cezaevinden çıkışı
-Basın mensuplarına konuşması