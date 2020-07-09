Nazilli'de hayal kırıklığı TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yedinci sırada yer alıp haftalardır koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 takımlı Play-Off oynatmasını bekleyen Nazilli Belediyespor, dün çıkan tescil kararıyla hayal kırıklığı yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yedinci sırada yer alıp haftalardır koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 takımlı Play-Off oynatmasını bekleyen Nazilli Belediyespor, dün çıkan tescil kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. TFF, alt liglerde grup liderlerini üst lige çıkarıp 2 ile 5'inci sıra arasındaki takımların tek maçlı Play-Off oynamasını kararlaştırırken umutla bekleyen Nazilli sezonu hedeflerine ulaşamadan noktaladı. Siyah-beyazlılarda tescil kararı sonrası ilk ayrılık gerçekleşirken Osmanlıspor'dan sezon başında kiralanan Can Ahmet Üstün ile yollar ayrıldı.

Kaynak: DHA