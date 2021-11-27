Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

İZMİR (İHA) - İzmir'in Foça ilçesinde namazını kıldıktan sonra camiden dönen bir kişi, yol kenarında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre namaz kılmak için evinden çıkarak camiye giden Bekir Akıncılar (63), namaz dönüşü evinin yakınlarında bir kaldırımda oturdu. Daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Akıncılar, yere yığıldı. Akıncılar'ı yerde hareketsiz yatarken bulan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gelirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, Bekir Akıncılar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna taşındı. Akıncılar'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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