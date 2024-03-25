Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu
Genç Sporcular teravih namazında Mihriye Hatun Camiinde buluştu.
Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Mihriye Hatun Camiinde Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Tamer Arık refakatinde sporcular teravih namazında buluştu. Din Görevlisi Lütfi Avcı ile beraber namaz kılan genç sporculara, ikramlarda bulundu. Odunpazarı Müftülüğü, "Rabbimizden milli ve manevi değerlerine sahip sporcu gençlerimizin bileklerine kuvvet diliyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR