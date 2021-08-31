Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı

Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta dağlık alanlarda dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

MUŞ'ta dağlık alanlarda dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Muş'a, 10 kilometre uzaklıktaki 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'ndaki Derecik köyü bölgesinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, Jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, engebeli arazide yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sonucu yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 

Yangın bölgesinde ufak bir kıvılcımın büyük yangına yol açmaması için hazır beklediklerini belirten Muş Belediyesi itfaiye personeli Serdal Soylu, soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı
Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı
Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı
Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emine Erdoğan Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muş'taki örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:26:27. #1.14#

title