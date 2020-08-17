Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor Muş'ta İl Özel İdare ekipleri, 2020 yılı çalışma programları kapsamında asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta İl Özel İdare ekipleri, 2020 yılı çalışma programları kapsamında asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez, Ziyaret, Gölköy, Köşk ve Ulukaya grup köy yolunda, yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Şeyhmus Yentür, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların daha rahat ve sorunsuz kullanımı için köy içi yol yapım bakım asfalt, stabilize ve parke döşeme çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Ziyaret, Göl, Köşk ve Ulukaya grup köy arası 15 kilometre birinci kat asfalt yol yapım çalışmasının devam ettiğini aktaran Yentür, "Ekiplerimiz, planlı ve programlı bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım asfalt çalışmalarına gayretiyle devam ediyor. Bu güne kadar il genelinde 65 kilometre birinci satı kaplama, 55 kilometre de ikinci kat satı kaplama yapıldı. Yıl sonuna kadar 40 kilometre daha yapılacak. Şu ana kadar il genelinde 6 kilometre sıcak asfalt dökümü yaptık" dedi.

İl Özel İdare ve KÖY- DES bütçesinden yol çalışmaları için 35 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Yentür, şöyle dedi:

"İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Şubemizin 12 ekiple başlatmış olduğu çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yıl programına aldığımız çalışmalarımızı bitirmek zorundayız. İlimiz kışın karla mücadelesi olan zor olan bir coğrafyadır. Ekiplerimiz kışın eksi 30 derecede 10 metreye ulaşan karla mücadele ediyor, yazın ise 35 derece sıcakta köy yollarında terk döküyor. Köy içleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kilometre birinci derece yol ağımızda var. Amacımız vatandaşımıza konforlu bir hizmet ulaştırmaktır."

Göl Köy Muhtarı Mücahit Akyol da ekiplere asfalt çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA