"Muharrem Ayı, İnsanlık için Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın teşrifleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın teşrifleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Türkiye Süryani Katolik Patriği Onursal Vekili Yusuf Sağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Tasavvuf musikisi ile başlayan programda, Mevlevi & Alevi-Bektaşi semahları ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Vali Yerlikaya, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun, Türkiye Süryani Katolik Patriği Onursal Vekili Sağ katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.

"Kerbela'nın Acısı, Ayrıştıran Değil Birleştiren Özelliklere Vesile Olmalıdır"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop konuşmasında, "Kerbela'nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır. Bütün dünya Müslümanları, ayrılığa gayrılığa değil birlik ve beraberliğe, 'bütün müminler kardeştir' düsturuna sarılmaya mecburdur. " ifadelerini kullandı.

Muharrem ayının bereket ayı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir matem ayı olduğunu belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, "Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torununun şehit edildiği bir elem günüdür. Bugün bütün Müslümanların ortak hüzün günüdür. Kerbela'nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır. Bütün dünya Müslümanları, ayrılığa gayrılığa değil birlik ve beraberliğe, 'bütün müminler kardeştir' düsturuna sarılmaya mecburdur. Hazreti Hüseyin'i anlamak hakkı, hukuku, özgürlüğü, adaleti, ahde vefayı anlamak, sözüne sadık kalmanın yoluna baş koymaktır. " dedi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in toplumda büyük bir güven tesis ettiğini vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, Peygamberin, zulmü, cehaleti, eşitsizliği, köle düzenini yok ettiğini anlatarak "Kerbela'dan almamız gereken nice mesajlar ve dersler vardır. " ifadelerini kullandı.

"Muharrem Ayı Müslümanlar İçin Milat, Tüm İnsanlık İçin Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, sözlerine Muharrem ayının Müslümanlar için milat, tüm insanlık için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek başladı.

Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle birçok tarihi olayın hatırlandığını belirten Prof. Dr. Erbaş, "Kerbela olayı Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürdü. Kerbela'dan almamız gereken nice mesajlar ve dersler vardır. Bunların en büyüğü, birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza etmek, fitneye, ihanete, tefrikaya karşı uyanık olmanın hayati bir gereklilik olduğu gerçeğidir. Zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı bir cahiliye döneminde Resul-i Ekrem Efendimiz ve ona tabi olanlar İslam'ın evrensel değerlerini yaşama ve yaşatma adına bir varoluş mücadelesi vermişlerdir. Hicret ile cahiliye karanlığından uzaklaşarak aydınlık bir çağın temellerini atmışlardır. Kuşkusuz hicreti bu açıdan okumak, bugün dünyamızı kuşatan her türlü kötülük, afet ve musibetle mücadele konusunda bizlere cesaret, feraset, basiret sağlayacaktır. Yaşadığımız zorlukların üstesinden gelebilmek, inanç, azim ve kararlılığımızı pekiştirecek, sorunlarımızın çözümü noktasında önemli ufuklar açacaktır. " dedi.

Kerbela'nın bütün ümmetin her ferdinin kalbini birleştirerek tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Bizlere düşen Müslümanların birliği ve dirliği için çalışmaktır. " ifadelerini kullandı.

"Ne Zalimi Ne de Mazlumu Asla Unutmayacağız"

Vali Yerlikaya ise konuşmasına böylesine anlamlı bir gecede Muharrem İftarı'nda aynı masa etrafında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı'na teşekkürlerini sunan Vali Yerlikaya, "Ramazan'ı Şerif'ten sonra bizleri Muharrem'e eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Can-ı gönülden dilerim ki; mübarek Muharrem ayında, tutulan oruçları Rabbim, katında kabul eylesin. " dedi.

Peygamber Efendimizin, Muharrem ayının fazileti ile ilgili sözleri, bu ayda tuttuğu oruçlar ve yaptığı ibadetlerin herkese birer rehber olduğunu belirten Vali Yerlikaya konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Her birimizi hüzne ve mateme boğan Muharremin 10. gününe az bir vakit kaldı. Yapılan zulümleri anlatmaya ne dilin gücü yeter ne de acısına gönüller katlanır. Bizler, ne zalimi ne de mazlumu asla unutmayacağız. Peygamberimizin gözünün nuru sevgili torunu Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt, Kerbela'da önce susuzluğa mahkum edildiler ardından da şehit edildiler. Yürekleri dağlayan o acı hadisenin üzerinden 1341 yıl geçti. Ama ne geçen yıllar, ne akıp giden zaman bu acıyı unutturmadı, hafifletmedi. Çünkü Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt, Kerbela'da Müslümanların dirliği ve birliği için susuzluğa direndiler, şehit oldular. Bizlere düşen de Müslümanların dirliği ve birliği için çalışmaktır. "

Vali Yerlikaya, "Bizler, bu cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Medeniyetimizin hülasası canım İstanbul'umuzda, türkülerle, ilahilerle, deme'lerle, nefeslerle, ağıtlarla ve dualarımızla bir bütüne nüfuz ediyoruz. 'En yüce servet ilimdir. Doğruluk dost kapısıdır' diyen Hacı Bektaşi Veli, 'Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/Sevelim sevilelim/ Dünya kimseye kalmaz' diyen Yünus Emre, 'Yürek yorulunca ter gözden akar' diyen Hz. Mevlana, Pir Sultan Abdal ve cümle erenlerimizin irfanı ile dualarımızı ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaderimizin, kıblemizin, hüznümüzün ve duamızın bir olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "Rabbim milletimizi, devletimizi, kardeşliğimizi daim niyazlarımızı ve niyetlerimizi de kabul etsin inşallah. Bu vesileyle Hz. Hüseyin Efendimiz ile beraberinde hakk için, adalet için can veren bütün şühedayı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aşure Günümüz şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi, bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdiminin yapıldığı program, iftar yemeği ile son buldu.

TBMM Başkanımız Sayın

Prof. Dr. @MustafaSentop ve @DIBAliErbas 'ın teşrifleriyle,

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı'nca düzenlenen iftar programına katıldık.

Kaderimiz bir,

Kıblemiz bir,

Hüznümüz bir,

Duamız bir. @altunfermani pic. twitter. com/G2LQEWB9Tk

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre