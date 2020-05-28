Muğla'da iş yeri yangını Muğla'nın Marmaris ilçesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sarıana Mahallesi'nde Kadir Erdoğan'a ait döşemeci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada dükkanın bulunduğu ve çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar, korku ve panik yaşadı. Vatandaşlar hortum ve su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürdü. Döşemeci dükkanı tamamen yanarken, üst katındaki bir daire de kullanılamaz hale geldi. Binada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA