Galatasaray, Konyaspor karşısında şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan alacağı puan veya puanlarla 24. lig şampiyonluğunu ilan edebilecek. Geçen hafta derbide evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluğu erteleyen ve taraftarını üzen Cimbom, üç sezondur galibiyet alamadığı deplasmandan zaferle dönerek taraftarına kendini affettirmek istiyor. Zorlu maç öncesi Okan Buruk da tüm stratejisini 3 puan üzerine kurdu. İşte Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ve takımda son gelişmeler... GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY İLK 11'LER KİM?

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 38. ve son haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde, büyük bir avantajla lider olarak girdi. Galatasaray, bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. "Cimbom" için şampiyonluğu garantilemek adına 1 puan yeterli olacak.

Galatasaray, bu sezon şampiyon olması halinde 66. kez düzenlenen Süper Lig'de 24. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ligde en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'yi (19) 5 şampiyonluk farkla geride bırakmış olacak.

Puan cetvelinde 15. sırada yer alan Konyaspor, 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmadan 1 puan alırlarsa ligde kalmayı garantileyecekler. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

İŞTE O LİSTE!

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Ancak, Faslı yıldız takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Konya'ya giden kafileye katıldı.

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi