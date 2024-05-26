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Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir?

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Erbaaspor - Muşspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı ne zaman?fone TV 71 ve Türksat uydusu üzerinden maçı izlemek mümkün.

26 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erbaaspor - Muşspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erbaaspor - Muşspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erbaaspor- Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor- Muşspor maçı ne zaman?

ERBAASPOR - MUŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

26 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak olan Erbaaspor ile Muşspor arasındaki TFF 3. Lig Play-Off Final maçı, saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, Eskişehir'de bulunan Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor kanalını takip edebilirler.

A Spor Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri:

Digiturk 88

D Smart 80

Kablo TV 142

Tivibu 381

Turkcell TV+ 74

Vodafone TV 71

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

Emir Ceran
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