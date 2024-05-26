Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir?
Erbaaspor - Muşspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı ne zaman?fone TV 71 ve Türksat uydusu üzerinden maçı izlemek mümkün.
26 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erbaaspor - Muşspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erbaaspor - Muşspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erbaaspor- Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor- Muşspor maçı ne zaman?
ERBAASPOR - MUŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
26 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak olan Erbaaspor ile Muşspor arasındaki TFF 3. Lig Play-Off Final maçı, saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, Eskişehir'de bulunan Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor kanalını takip edebilirler.
A Spor Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri:
Digiturk 88
D Smart 80
Kablo TV 142
Tivibu 381
Turkcell TV+ 74
Vodafone TV 71
Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın