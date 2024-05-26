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GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917

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GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! Galatasaray ve Konyaspor arasında oynanacak olan futbol maçının yayın bilgileri açıklandı. Maç, hangi kanalda ve saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? Tüm futbol severler bu heyecanı canlı olarak izleyebilecekler. Maçın full HD olarak izlenebileceği de bilgi arasında.

Trendyol Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor. Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren bu kritik maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Galatasaray, Konyaspor'dan puan alması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor ve bu bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçla ilgili diğer detaylar... GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE!

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Connect'te canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917

Galatasaray, şampiyonluk için Konya'ya tam kadro gitti. Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917

  • Fernando Muslera
  • Eyüp Aydın
  • Davinson Sanchez
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Kerem Demirbay
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Wilfried Zaha
  • Derrick Köhn
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Mateus Tete
  • Hakim Ziyech
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Sergio Oliveira
  • Gökdeniz Gürpüz
  • Lucas Torreira
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Jankat Yılmaz
  • Barış Alper Yılmaz
  • Baran Demiroğlu
  • Ali Yeşilyurt
  • Ali Turap Bülbül
  • Hamza Akman
  • Efe Akman
  • Tanguy Ndombele
  • Serge Aurier
  • Carlos Vinicius

Galatasaray, bu güçlü kadrosuyla şampiyonluk için sahada olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Konyaspor Futbol Konya Gündem Yaşam Spor Haberler

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