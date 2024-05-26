GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917

Trendyol Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli oluyor. Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren bu kritik maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Galatasaray, Konyaspor'dan puan alması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor ve bu bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maçla ilgili diğer detaylar... GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE!

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Connect'te canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Galatasaray, şampiyonluk için Konya'ya tam kadro gitti. Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera

Eyüp Aydın

Davinson Sanchez

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Demirbay

Mauro Icardi

Dries Mertens

Wilfried Zaha

Derrick Köhn

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Mateus Tete

Hakim Ziyech

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Sergio Oliveira

Gökdeniz Gürpüz

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Jankat Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Baran Demiroğlu

Ali Yeşilyurt

Ali Turap Bülbül

Hamza Akman

Efe Akman

Tanguy Ndombele

Serge Aurier

Carlos Vinicius

Galatasaray, bu güçlü kadrosuyla şampiyonluk için sahada olacak.