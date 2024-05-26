Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, ligin son haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti.

2 KEZ ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

Başkent ekibi, 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı. Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM OLDU

Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.