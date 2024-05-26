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Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

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Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a konuk olan Ankaragücü, maçta iki kez öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 kaybetti. Bu sonuçla Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi küme düşen son takım oldu.

Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, ligin son haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

2 KEZ ÖNE GEÇTİ, SKORU KORUYAMADI

Başkent ekibi, 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in attığı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı. Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

KÜME DÜŞEN SON TAKIM OLDU

Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından küme düşen dördüncü takım oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Emre Belözoğlu Trabzonspor Ankaragücü Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

hakan er:

Çoooooooooooooooookkk güzel oldu

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Doğa Sosyal:

artist emre hesap yapıyordu rahat rahat ligte kalıyordu takımı küme düşürdü iki Beşiktaş maçı sonu oldu sanki ligte kalman garantiymis gibi yedek Ler ile maça çıkarsan böyle olur bu sonuç Emre'ye yazar

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