İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle ligi ikinci bitirdi.

GOLLER 6 FARKLI İSİMDEN

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Edin Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic,66. dakikada Osayi-Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti.

99 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ

Sarı-lacivertliler, ligdeki 38 maçta 31 galibiyet alırken 6 kez de berabere kaldı. Sadece 1 kez Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya, 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci bitirdi.