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İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı ve maçı 6-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi-Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King attı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligi 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle ligi ikinci bitirdi.

GOLLER 6 FARKLI İSİMDEN

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Edin Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic,66. dakikada Osayi-Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti.

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi

99 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ

Sarı-lacivertliler, ligdeki 38 maçta 31 galibiyet alırken 6 kez de berabere kaldı. Sadece 1 kez Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya, 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci bitirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

Ahmet Çakır:

noldu la fenevbahçeliler

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yaşar kartal:

2 maçta bir gol atamadınız, karizma geçen hafta çizildi..

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Orhan Karakisla:

lan yürü fener.koydu sana içindemi kaldı top

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Yaşar Aksoy:

Geçen hafta sen ne olduğunu iyi gördün:)

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Murat Celik:

şampiyon Galatasaray

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Cem Baris:

Yazıklar olsun bu takıma yine sampiyon olamadık :(

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MASUMANE3438:

geçen haftaki sevinç size 6 ay yeter ??

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Casus:

Yok ya! Fenerbahçe şampiyon olacak!

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Fatih Yıldırım:

Değil 6~0.... 16~0 yense ne fayda...

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