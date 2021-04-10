Muğla'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde 8 Mart'ta Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın silahla öldürülmesinin ardından başlattığı çalışma devam ediyor.
Şüpheli Mevlüt D'nin gidebileceği güzergahlarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, zanlıya yardım ettiği öne sürülen M.D'yi Gazeller Mahallesi'nde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüpheli Mevlüt D'yi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç