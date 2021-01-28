Mislicom 3.Lig Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE BULUT(Hakem)

ARDA DARCAN(1. Yardımcı Hakem)

DENİZCAN ŞAHİN(2. Yardımcı Hakem)

ERSAN ŞEN(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM BOZKURT(Gözlemci)

AYTEKİN AŞICI(Temsilci)