Mislicom 2.Lig İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:11
Mislicom 2.Lig İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı erteleme maçıdır. 12. haftanın erteleme maçıdır. Maç bugün oynanacaktır.

İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

İNEGÖLSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜREL UZUNER(Hakem)

MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN KOCAÇOBAN(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER KAŞIKCI(Gözlemci)

LEVENT GÜR(Temsilci)

MERT YARDİBİ(Temsilci)

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