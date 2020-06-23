HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor

Iğdır'da, dağcı amcası ve babasına özenen 4 yaşındaki çocuk, en zorlu dağlara zirve yapıyor.

Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor
23.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:13

Iğdır'da, dağcı amcası ve babasına özenen 4 yaşındaki çocuk, en zorlu dağlara zirve yapıyor.

Kentte yaşayan 4 yaşındaki Miran Asaf Akkuş, amcası Muhammed Akkuş ve babası İbrahim Akkuş'un dağcılık sevdasından ilham alınca düzenlenen tırmanış etkinliklerine katılmak istedi.

Doğa sporlarına uygunluğuyla bilinen Iğdır'daki birçok dağa tırmanmaya başlayan küçük Miran Asaf, zirvelerle tanıştığı günden beri amcası ve babasıyla adeta dağların tozunu attırıyor.

Bazen amcasının sırtında, bazen de kendi emekleriyle zirvelere ulaşan Miran Asaf, bölgedeki dağların zirvelerine tırmanmanın tadını çıkartıyor.

Dağcılar arasında, dünyanın en büyük ikinci dağı olması sebebiyle zorlu tırmanışıyla bilinen K2 dağına benzetilen Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı'na da zirve yapan küçük Miran Asaf, yetişkinlerin dahi çıkmaya zorlandığı bu dağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Tamamı teknik tırmanış gerektiren dağa tırmanan Miran Asaf, zirveye varınca da "İyi ki doğdun anne" yazılı pankart açarak annesinin doğum gününü kutladı.

Miran Asaf'ın amcası Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini çocukluğundan dağcı olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Yeğeninin gelecekte önde gelen doğa sporcularından olacağına inandığını belirten Akkuş, "Ben yıllarca yurt dışı ve yurt içinde çeşitli dağlara tırmandım. Bunlar kardeşimde ve oğlu Miran'da önemli bir yer edindi. Sonra kardeşim benimle tırmanmaya başladı. Daha sonra ise oğlu, yani yeğenim de tırmanmak isteyince onu da yanımıza alarak zirvelere ulaşmaya başladık." dedi.

Miran Asaf'ın bu yaşta dahi oldukça başarılı dağcı olduğunu aktaran Akkuş, "Baktık ki dağcılığa büyük bir heves duyuyor, biz de yanımıza alarak dağlara çıkarmaya başladık. İlk tırmanışında Iğdır'daki 3 bin 200 rakımlı Zor Dağı'nın yarısına kadar tırmandı, ardından dağcılığı sevmeye başlayınca tırmanış yapmaya başladık. Zamanla birçok dağa zirve yaparak daha da gelişmesini sağladık." diye konuştu.

"Uluslararası tırmanışlar yaprak Türkiye'yi temsil edeceğiz"

Hedeflerinin, Miran Asaf'ın ileride Türkiye'yi temsil edecek bir dağcı olması olduğunu ifade eden Akkuş, şunları söyledi:

"Bugün annesinin doğum günü olduğu için tırmanış yaptık. Tekelti Dağı 'doğunun K2'si' olarak bildiğimiz, bölgemizde teknik tırmanış isteyen bir dağ. Yeğenim buraya tırmanan ilk çocuk dağcı oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah onunla uluslararası tırmanışlar yaprak Türkiye'yi temsil edeceğiz. Dağcılık güzel bir spor, buradaki amacımız çocuklarımıza doğa sporlarını sevdirmektir."

Türkiye'nin en zorlu dağlarından olan Tekelti Dağı'na tırmanan Miran Asaf Akkuş da dağlarda mutlu olduğunu ve bu spora devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Spor
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:16:39. #1.14#
title