Minik judocular minderde
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Minik judocular minderde

Minik judocular minderde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Judo sonuç etkinlikleri kapsamında Akçakoca'da şampiyona düzenlendi.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Judo sonuç etkinlikleri kapsamında Akçakoca'da şampiyona düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı Düzce Spor Okulları Judo branşında süper minik ve minik kategorileri il şampiyonası Akçakoca Spor Salonu'nda 55 minik sporcu ile gerçekleşti. İlk defa yarışmaya katılan ve pandemi dolayısıyla yarışmaları yapılamayan minikler minderde izleyenleri kendine hayran bıraktılar.

Düzce'nin başarılı branşı Judo, milli takıma yetiştiği sporcular ile anılırken alt yapılarının da ne kadar sağlam geldiğini gösterdiler. - DÜZCE

Minik judocular minderde
Minik judocular minderde
Minik judocular minderde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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