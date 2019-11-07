Milli sporculardan Düzce'deki selde zarar gören öğrencilere moral etkinliği

07.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:42

Muaythai ve Rafting Milli Takımı'nın antrenörleri ile sporcuları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen öğrencilere moral etkinliği düzenledi.

Milli antrenörler ve sporcular, sel felaketinden en çok etkilenen Uğurlu İlk ve Orta Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere okul bahçesinde gösteri sundu, onlara spor ekipmanları dağıttı.

Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel mağdurlarının acılarını bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bişgin, "Gençlerle birlikte olduğumuzu gösterelim, onların acısını paylaşalım istedik. Bizler sporcularız, antrenörleriz. Onların da ellerinden tutacağız. Burada onlara hem spor alanında yol göstermek hem de onların mutluluklarına ortak olmak istedik." diye konuştu.

Rafting Milli Takım ve Düzce Rafting Takımı Antrenörü Birol Tepe, toplumsal sorumluluklarının farkında olmaları gerektiğini anlattı.

Can kayıplarının 3-5 ay konuşulup unutulmaması gerektiğini dile getiren Tepe, "Geleceğimizin teminatı gençler olduğu için onların psikolojisini düşünerek, 'Onlara güzel bir gün yaşatalım.' dedik. Memleketimize, Düzce'mize faydalı nasıl bir genç olabilir, onun düşüncesiyle geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, muaythai sporunu kendisinin de yaptığını aktararak, etkinlikte yer alıp öğrencilere moral vermek istediklerini söyledi.

Bölgedeki çocukların sel felaketinin izlerini zihinlerinden silebilmesi temennisinde bulunan Şahin, "Tedbirler alınıyor. Devletimiz, milletimiz, yardım kuruluşları gereken yardımı yaptı. Biz de köyümüze, okulumuza yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

Uğurlu Köyü İlk ve Orta Okulu Müdürü Salih Ekici ise etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Felakette tabii çok şeyler kaybedildi. Evlerimiz, okulumuzun birçok bölümü, bahçelerimiz su altında kaldı. Devletimiz, milletimiz, hayırseverlerimiz ellerini hiçbir zaman buradan çekmedi. Türkiye ve dünya çapındaki sporcuları çocuklarımızın görmeleri çok büyük önem arz eder."

Etkinlikte Bişgin, sporcularıyla öğrencilere gösteri sundu. Şahin de gösteride yer alarak öğrencilere moral verdi.

Daha sonra öğrencilere sponsor firma aracılığıyla temin edilen spor ekipmanları dağıtıldı.

Etkinlik, öğrencilerin milli sporcularla fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: AA