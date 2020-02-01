Milli judocuların olimpiyat hazırlıkları Gürcistan'da sürüyor

01.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:02

Judo Erkek Milli Takımı olimpiyat hazırlıkları ve 7-8 Şubat'ta Paris Grand Slam müsabakaları öncesi çalışmalarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sürdürüyor.

Tiflis'te, Gürcistan Judo Federasyonuna bağlı Şota Çoçişvili Judo Akademisi'nde Gürcistan Judo Milli Takımıyla birlikte hazırlıklarını sürdüren antrenör Irakli Uznadze yönetimindeki milli takımın kaptanı Sinan Sandal AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkeyi 66 kiloda yarışarak temsil eden Sandal, "Tiflis'te bulunmamızın sebebi Gürcülerin kendilerini judoda kanıtladığı, başarılı oldukları için onlarla ortak antrenman yapıyoruz. Bir de olimpiyat hazırlığını bu şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

Tiflis antrenmanlarına 12 sporcunun katıldığını ifade eden Sandal takımda iki Gürcü asıllı sporcunun da yer aldığı bilgisini paylaşarak onların da olimpiyat için aday kadroda yer aldıklarını kaydetti.

Tiflis'ten 6 Şubat'ta ayrılarak Fransa'ya gideceklerini dile getiren Sandal, "Paris Grand Slam turnuvası olimpiyatla alakalı en yüksek puan veren turnuvalardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

Türkiye'de judonun gittikçe daha da popüler olmaya başladığını ifade eden Sandal, "2008 olimpiyatlarında 1 kişi, 2012 olimpiyatlarında 2 kişi, 2016 olimpiyatlarında 4 kişi ve 2020 olimpiyatlarında İnşallah 6 kişi garanti gidiyor. 8 kişi hedefimiz var, onu tamamladıktan sonra biz bu hedefimizi madalyayla beraber taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin judonun daha da gelişmesine destek verdiğini kaydeden Sandal, okullarda judonun seçmeli ders olarak verilmeye başladığını belirterek, "Şu an yeni çıkan kanunlarla beraber başarılı sporcular istedikleri vakıf üniversitelerinde yüzde 100 bursla okuyabilecekler. Ben özelikle buradan ailelere duyurmak istiyorum." yorumunu yaptı.

Milli takımda 81 kiloda yarışan 26 yaşındaki Gürcü asıllı Vedat Albayrak ise konuşmasında, iki yıldır Türk Milli Takımında yer aldığını ifade ederek, "Asıl olimpiyat hazırlıkları Paris Grand Slam turnuvasından sonra başlayacak. Umarım olimpiyatta en iyi şekilde yarışacağım." dedi.

En son ocak ayında Tel Aviv Grand Prix turnuvasında 60 kiloda gümüş madalya alan Mihraç Akkuş da "İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda hedefimiz madalya almaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA