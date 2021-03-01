Milli buz patencilerden Sofya'da 4 madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 'advanced novice' erkekler kategorisinde yarışan Efe Ergin Dinçer altın, Mehmet Cenkay Karlıklı gümüş, 'junior' erkeklerde mücadele veren Alp Eren Özkan altın ve Ali Efe Güneş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er