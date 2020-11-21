Milletvekili Çalık, yazar Ahmet Kekeç'in annesini ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in Malatya'daki annesi Fatma Kekeç'e taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in Malatya'daki annesi Fatma Kekeç'e taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle Yazar Kekeç'in Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden annesine evinde taziyelerini iletti.

Ziyarette konuşan Çalık, merhum Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdüklerini, uzun yıllara dayanan bir hukuk ve dostlukları olduğunu kaydederek, "Fatma annem çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Bizler Malatyalı, kıymetli ve güzel bir insanı kaybettik. En zor zamanlarda dimdik duran, istikametinden şaşmayan, irade sahibi bir kalemdi. Cumhurbaşkanımız Ahmet ağabeyi çok severdi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Kekeç ise oğlu Ahmet'in doğruluktan hiç şaşmadığını belirterek, "Hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çocukken de çok okurdu." açıklamasında bulundu.

Ziyarette Ahmet Kekeç için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş