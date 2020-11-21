MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti
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MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti

21.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:39
MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP İlçe Başkanı Akın Kaygısız, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Tedavi Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9 yıl MHP Tavşanlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kaygısız, ilçe siyasetinde partisini etkin çalışmalarıyla temsil eden siyasetçilerden biri olarak tanınıyordu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kaygısız'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Erbaş, "İçim yanıyor. Bu acıyı tarif etmek imkansız. Akın bey çok iyi, bütün dünyaya yetecek kadar temiz kalbi olan bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Camiamızın ve Kütahya'mızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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