Mhp, Karabük'te Mevcut Başkan ile Devam Kararı Aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart seçimlerinde Karabük'te mevcut belediye başkanı Rafet Vergili'yi yeniden aday gösterdi. İki dönemdir Karabük Belediye Başkanlığını görevini sürdüren işadamı Rafet Vergili, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde üçüncü kez yeniden partisi tarafından aday gösterildi.

2 dönemlik görev süresince şehirde yaptığı yürüyen merdiven ve asansörlerle ülke gündemine gelen başkan Vergili'nin 2019 yılında yapılacak olan seçimleri yeniden kazanması durumunda ise kent tarihine geçerek, üst üste üçüncü dönem başkanlık yapan belediye başkanı unvanını da kazanmış olacak. - KARABÜK