MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma Bayramlaşma için gelenler Bayramlaşmanın yapılması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:45
MHP'de partiler arası bayramlaşma
Bayramlaşma için gelenler
Bayramlaşmanın yapılması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. MHP heyeti ile DSP heyeti video konferansla bayramlaştı. (1)
Kaynak: AA