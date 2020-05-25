MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
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MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

MHP'de partiler arası bayramlaşma Bayramlaşma için gelenler Bayramlaşmanın yapılması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.

25.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:45

MHP'de partiler arası bayramlaşma

Bayramlaşma için gelenler

Bayramlaşmanın yapılması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. MHP heyeti ile DSP heyeti video konferansla bayramlaştı. (1)

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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