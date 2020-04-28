MESİAD Başkanı Engin: "Pamukluk Barajı tamamlanmalı"
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MESİAD Başkanı Engin: "Pamukluk Barajı tamamlanmalı"

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus ilçesindeki Pamukluk Barajı projesinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

MESİAD Başkanı Engin:
28.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:14

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus ilçesindeki Pamukluk Barajı projesinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Engin, yazılı açıklamasında, 9 yıl önce temeli atılan projenin kamuya kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Projenin, kent için önemli olacağını işaret eden Engin, "Yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmine ve yıllık 128 milyon metreküp içme suyu kapasitesine sahip olacak Pamukluk Barajı ile 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek." ifadesini kullandı.

Engin, barajla birlikte birçok mahalleye içme suyu verileceğini belirerek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Hem sulama hem de içme suyu alanında fayda sağlanacak barajdan yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilecek. Pamukluk Barajı'nın tamamlanmasıyla 9 bin 776 kişiye ek istihdam oluşturulurken, yılda 131 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Böylesine önemli bir proje aradan geçen 9 yıla rağmen tamamlanamamıştır."

Tarihin toplumlara verdiği en büyük dersin su ve suyun doğru kullanımı olduğunu vurgulayan Engin, projenin tamamlanması için destek beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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