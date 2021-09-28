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MESAM'ın 2018 yılı genel kurul kararları iptal edildi

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
MESAM'ın 2018 yılı genel kurul kararları iptal edildi

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 2018 yılında gerçekleştirilen 9. Olağanüstü Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların iptaline hükmedildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 2018 yılında gerçekleştirilen 9. Olağanüstü Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların iptaline hükmedildi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki 9. duruşmaya, davacılar MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ile Coşkun Sabah ve Suat Suna'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi katıldı. Feri müdahil Kültür ve Turizm Bakanlığı, davalı yan feri müdahil MESAM ve müzisyen Arif Sağ'ı ise avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan davacı avukatlarından Ahu Denizli, dava dilekçelerini tekrar ettiklerini belirterek, davanın kabulü ile genel kurul kararının iptaline karar verilmesini istedi.

Davacılar Recep Ergül, Coşkun Sabah, Mustafa Özkent, Cengizhan Mutlu, Suat Suna, Halil Gökkaya, Osman Nuri Özpekel ve Tuğba Kavak da davanın kabulünü talep etti.

Davalı MESAM avukatlarının eski beyanlarını tekrar ederek takdiri mahkemeye bıraktıkları duruşmada beyanı sorulan feri müdahil Arif Sağ'ın avukatı Hüseyin Aslan, usul yönünden eksiklikler olduğunu ve davacıların bir kısmının MESAM'ı temsil etmeleri nedeniyle menfaat çatışması yaşandığını öne sürdü.

İstanbul 2. Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine açılan davada MESAM adına Metin Çetinbaş ismiyle vekalet sunulduğunu ve usuli yönden yaptıkları itirazın dikkate alınması gerektiğini söyleyen avukat Aslan, "Esas yönünden de davanın reddini talep ediyoruz. Davacı asil kendi avukatını MESAM'a avukat olarak atamıştır. Ayrıca Avukatlık Kanunu dikkate alınarak mahkemenizce resen Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz." dedi.

Diğer feri müdahil avukatlarının davanın reddini istediği duruşmada, feri müdahil Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatı Abdullah Ölmez ise davanın kabulüne karar verilmesi talebinde bulundu.

Davalı avukatların usul yönünden itirazlarını reddeden mahkeme, son sözler için süre verebileceğini belirtti. Taraflar ve avukatları ise yeni bir gün tayin edilmesi yönünde taleplerinin olmadığı ve usul ekonomisi gözetilerek bu celse sözlü yargılama yapılabileceğini ifade etti. Devam eden sözlü yargılamada da aynı talepler dile getirildi.

Karar

Kararını açıklayan ve davayı kabul eden mahkeme, 31 Mayıs 2018 tarihli MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğü gözetilerek iptaline karar verdi.

MESAM 16. Genel Kurulu'nun 30 Haziran 2021'de yapıldığı ve yeni yönetim kurulunun seçilmiş olduğunun MESAM avukatlarınca 9 Ağustos 2021'de sunulan yazıyla anlaşıldığını belirten mahkeme, mahkemece görev verilen geçici yönetim kurulunun görevinin de sonlandığını ve bu yönde yeniden karar verilmesine yer olmadığını da kararında belirtti.

Ne olmuştu?

MESAM'ın 31 Mayıs 2018 gerçekleştirilen ve müzisyen Sümer Ezgü'nün divan başkanlığı yaptığı genel kurul, bir gün önce eski MESAM Başkanı Arif Sağ ve ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başlamıştı. Sümer Ezgü, ihraç edilen Arif Sağ ve ekibinin MESAM'a dönmesi için oylama başlatmış, üyelerin yüzde 62'si, Sağ ve ekibinin dönmesi yönünde oy kullanmıştı.

İhraç edilen üyelerin, genel kurul salonuna girmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici kurul, sonuçlara itiraz ederek salonu terk etmişti. Recep Ergül ve Coşkun Sabah'ın da aralarında bulunduğu bazı MESAM üyeleri, kurulun iptaline yönelik dava açmıştı.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 4 Mart 2020'de genel kurula kadar yönetim kurulu görev ve yetkilerine Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ın atanmasına karar vermişti.

AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri
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