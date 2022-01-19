Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi Mersin polisi, bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine otobüste narkotik dedektör köpeği Mila'nın da katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada İ.A.'ya ait 5 ayrı paket halinde 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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