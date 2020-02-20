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Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 56 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

20.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:44
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 56 milyon dolar oldu

() toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104 milyar 56 milyon dolara yükseldi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Şubat'ta brüt döviz rezervleri, 1 milyar 9 milyon dolar artışla 75 milyar 471 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 74 milyar 462 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 287 milyon dolar artarak 28 milyar 298 milyon dolardan 28 milyar 585 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 296 milyon dolar artışla 102 milyar 760 milyon dolardan 104 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.202027.94778.267 106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
07.02.202028.29874.462102.760
14.02.2020 28.585 75.471 104.056

Kaynak: AA
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