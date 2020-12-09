Menemenspor'dan Webo'ya destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Menemenspor'dan Webo'ya destek

09.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:36
Menemenspor'dan Webo'ya destek

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Afrikalı oyuncuları Liberyalı Mohammed Kamara, Beninli Tidjani Anaane ve Nijeryalı futbolcuları Sikiru Olatunbosun ile Adamu Alhassan, Pierre Webo'ya destek videosu gönderdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Afrikalı oyuncuları Liberyalı Mohammed Kamara, Beninli Tidjani Anaane ve Nijeryalı futbolcuları Sikiru Olatunbosun ile Adamu Alhassan, Pierre Webo'ya destek videosu gönderdi. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris St Germain-Medipol Başakşehir maçının 4'üncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Başakşehir Antrenörü Webo için Menemenli oyuncular Türkçe, "Irkçılığa hayır, ırkçılığına son, hepimiz insanız. Pierre Webo" sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Demet Akalın Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor'dan Webo'ya destek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:20:04. #1.15#
title