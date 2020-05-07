Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne destek ziyareti
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Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne destek ziyareti

Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne destek ziyareti
07.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:02

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti. Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe korunarak gerçekleşti. Ziyarette kısa bir açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı tebrik etmek istediklerini belirterek böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sağlık personelinin çalışmalarını taktir ediyoruz"

Korona virüs ile mücadele kapsamında Diyarbakır'daki tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Ensarioğlu, "Memur-Sen ailesi olarak tüm kamu kurum ve kuruşlularında olduğu gibi sağlık kurumlarını da takip ediyoruz. Bugün de bizler il sağlık müdürümüzü ziyaret edelim ve çalışmaları hakkında bilgi alalım diye buradayız. Biz Memur-Sen camiası olarak Türkiye'nin her alanında 1 milyon 100 üye ile en yetkili konumdayız. Bu yetkiyi de halkımızın sağlığı için, halkımızın geleceği ve yarınları için kullanıyoruz. Her alanda bizlerde elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet yolunda Memur-Sen olarak hizmet ediyoruz. Bugün burada değerli başkanlarım ile birlikte il müdürümüzü ziyaret ettik. İlimizdeki çalışmalarını taktir ediyoruz. Gerek yerelde il müdürümüzün ve valimizin yapmış oldukları çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Bunun için kendilerine yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde zor bir süreçten geçiyor. Ama Türkiye bu korona virüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele içerisindedir. Bu noktada tüm çalışanlara buna emek harcayanlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Allah'ın izniyle bunu da birlikte başaracağız. Biz bize yeteriz Türkiye ve inşallah hep birlikte bu korona virüs ile mücadelede başarıya ulaşacağız" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Diyarbakır Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise, "Korona virüs ile Türkiye'nin sergilemiş olduğu bu mücadelede Memur-Sen ailesi olarak baktığımızda hakikaten gerek Ankara'daki üstlerimizle gerekse yerelde sürekli işbirliği içerisinde mücadele sergilemeye çalışıyoruz. Bugün bu ziyarette bu iş birliğinin ve karşılıklı birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak görüyoruz. Ben bu anlamda Memur-Sen bünyesinde bulunan bütün başkanlarımızı ve başta başkanımız olmak üzere tüm üyelerine bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Netice itibariyle birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte hareket edebilirsek ancak güçlü olabiliriz. Ben katkılarından ve desteklerinden dolayı bugün buraya gelen ve bizleri destek eden başta Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu başkanımız olmak üzere bütün üyelerimize teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaret karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ile son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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